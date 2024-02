Waga Energy obtient un financement de 60 M$ d’Eiffel pour ses projets aux États-Unis

Waga Energy Inc., filiale américaine du groupe Waga Energy, a conclu un financement de 60 millions de dollars avec Eiffel Investment Group pour construire quatre unités de production de biométhane aux États-Unis. Il s’agit du premier financement obtenu par Waga Energy aux États-Unis.



Acteur engagé dans la transition énergétique, Waga Energy déploie au niveau international une technologie d’épuration innovante, appelée « WAGABOX® », permettant de produire du biométhane en valorisant le gaz émis spontanément par les sites de stockage des déchets.



Le Groupe a réalisé ces derniers mois une percée majeure aux États-Unis où sept unités de grande capacité sont en construction. Afin de financer sa croissance sur ce marché stratégique, Waga Energy a obtenu un financement de 60 millions de dollars avec Eiffel.



Cette opération a pour objet le financement des quatre premiers projets de Waga Energy aux États-Unis. Une fois en exploitation, ces quatre unités pourront produire au total jusqu’à 495 GWh de biométhane par an et éviter l’émission de plus de 80 000 tonnes d’eqCO2 par an dans l’atmosphère.



En 2020, le fonds Eiffel Gaz Vert avait accordé à Waga Energy un financement obligataire de 20 millions d’euros pour financer la construction de quatre unités WAGABOX® en France. Ce financement a été intégralement remboursé en 2022.