Waga Energy : excellente performance annuelle

(AOF) - Waga Energy a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 55,7 millions d'euros, en progression de 67% par rapport à 2023, grâce à la croissance des revenus générés par la vente et l’épuration de biométhane (81% soit 42,8 millions d'euros), et les ventes d’équipements (35%). Sur la base des 49 projets engagés à ce jour, le groupe estime que le chiffre d’affaires annuel récurrent contractualisé est de l’ordre de 170 millions d'euros contre environ 100 millions d'euros il y a un an.

Le groupe rappelle ses objectifs : Ebitda breakeven courant 2025, chiffre d'affaires 2026 d'environ 200 millions d'euros, chiffre d'affaires annuel récurrent contractualisé supérieur à 400 millions d'euros en 2026.

Pour atteindre ses objectifs, Waga Energy s'appuie sur un pipeline commercial de 179 projets à fin décembre 2024, représentant une capacité installée potentielle supérieure à 15 TWh par an, soit une hausse de 27% par rapport à fin 2023 et une progression de 10% par rapport à fin août 2024.

Enfin, en 2024 Waga Energy a considérablement renforcé sa structure financière avec 223 millions d'euros levés sur les marchés actions et en dette.

