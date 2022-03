Waga Energy et Veolia démarrent l’une des plus grandes unités de production de biométhane en Europe

Waga Energy et Veolia annoncent la mise en service de la plus importante unité de production de biométhane de France sur le pôle d’écologie industrielle de Claye-Souilly (Seine-et-Marne). Elle produira 120 GWh de gaz renouvelable par an, soit la consommation de 20 000 foyers, et permettra d’éviter environ 25 000 tonnes de CO2 par an.

Basée sur la technologie WAGABOX®, développée par Waga Energy, cette unité entièrement automatisée et pilotée à distance récupère le méthane émis par les déchets enfouis pour le transformer en biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile, injecté directement dans le réseau de GRDF.

Ce projet fait partie des quatre projets développés en coopération entre Veolia et Waga Energy en France. Une unité WAGABOX® est en exploitation à Saint-Palais (Cher) depuis 2018, et deux autres en construction à Le Ham (Manche) et à Chatuzange-le-Goubet (Drôme).

Mathieu Lefebvre, PDG de Waga Energy : “Le démarrage de cette unité de grande capacité marque un nouveau jalon dans la collaboration engagée depuis cinq ans avec Veolia. Nous sommes heureux d’associer notre expertise unique dans l’ingénierie des gaz au savoir-faire d’un leader mondial du traitement des déchets, pour développer une alternative durable aux énergies fossiles. En produisant du biométhane, pilier de la transition énergétique, nous agissons concrètement contre le réchauffement climatique et contribuons à renforcer l’indépendance énergétique de notre pays”.