Waga Energy et Veolia concluent un contrat d’achat privé (« BPA ») avec Engie

Depuis le 1er mai 2024, Waga Energy vend le biométhane produit sur le Val Pôle de Veolia à Claye-Souilly à Engie dans le cadre d’un contrat d’achat privé (Biomethane Purchase Agreement ou « BPA »), sans recourir au tarif avec obligation d’achat subventionné par le gouvernement français. Ce BPA, valorisant le biométhane à un prix supérieur au tarif subventionné, est conclu pour une durée de treize ans. Il s’agit du plus long BPA signé en France à ce jour, ce qui a permis à Waga Energy de maintenir le financement de l’unité de production de biométhane par un crédit à long terme souscrit auprès des banques CIC et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels.



Grâce à cet accord, Engie peut commercialiser du biométhane non subventionné à ses clients, qui pourront ainsi démontrer une réduction de l’impact environnemental de leurs activités et de l’empreinte carbone de leurs produits. La valeur verte de ce gaz renouvelable est en effet étayée par la revente des garanties d’origine (« GO ») et des Certificats de Durabilité (« PoS » ou Proof of Sustainability) émis dans le cadre d'un mécanisme de certification européen.



Le site de Veolia à Claye-Souilly abrite l’une des plus grandes unités de production de biométhane de France, avec une capacité annuelle de 120 GWh de biométhane, soit la consommation d’environ 20 000 foyers. Sa mise en service évite l’émission d’environ 20 000 tonnes d’eqCO2 en réduisant l’usage du gaz naturel fossile.