Waga Energy confirme son objectif d’EBITDA breakeven courant 2025

Waga Energy (EPA : WAGA), leader de la production de biométhane à partir du gaz des sites de stockage de déchets, publie les résultats de son exercice clos le 31 décembre 2024. Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 55,7 m€, en hausse de +67 % par rapport à 2023, grâce à la croissance des revenus générés par la production de biométhane (+81 %) et aux ventes d’équipements (+35 %), et est à présent réalisé à 47% à l’international.





Tiré par la croissance du chiffre d’affaires et la maîtrise des coûts, l’EBITDA 2024 ressort à -2,6 m€ (contre -4,8 m€ en 2023) et à -0,1 m€ au 2nd semestre (contre -2,5 m€ au S1 2024) témoignant de la capacité du Groupe à atteindre l’EBITDA breakeven courant 2025.





Le modèle de croissance rentable de Waga Energy se confirme avec :



- Des perspectives de croissance fortes notamment aux Etats-Unis où la solution Wagabox® devient une référence de marché, comme en témoignent les 4 gas rights et les 3 contrats d’offtake signés depuis décembre



- Un EBITDA Projets 2024 de +17,5 m€ ayant vocation à augmenter fortement notamment grâce aux 170 m€ de chiffre d’affaires annuel récurrent et contractualisé à ce jour, alors que les coûts de structure, actuellement de –20,1 m€, augmenteront plus modérément



- une conversion forte des EBITDA Projets en cashflows (les +17,5 m€ d’EBITDA Projets 2024 générant 16,9 m€ de cashflow Projets)