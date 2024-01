Waga Energy confirme sa percée aux États-Unis

Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, a signé un contrat avec Decatur Hills Landfill, entreprise rattachée au groupe familial de traitement et de valorisation des déchets Best Way Disposal, pour produire du biométhane à Greensburg (Indiana, États-Unis). Dans le cadre de cet accord, Waga Energy financera la construction d'une unité de production utilisant sa technologie brevetée WAGABOX® pour valoriser sous forme de biométhane le gaz émis par les déchets enfouis. Waga Energy exploitera l’unité pendant au moins 20 ans.

L’unité WAGABOX® produira 55 GWh de biométhane par an, injectés directement dans le réseau de gaz local. Sa mise en service évitera l’émission de plus de 9 000 tonnes d’eqCO2 par an dans l’atmosphère, par la substitution du gaz naturel fossile.

Fruit de 15 années de développement, la technologie WAGABOX® révolutionne la valorisation du gaz des sites de stockage des déchets grâce à la cryogénie. Elle optimise la production énergétique des sites et fournit un biométhane de haute qualité, pouvant être injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz naturel, quelles que soient la composition et la qualité du gaz brut. Dix-neuf unités WAGABOX® sont en exploitation en France, au Canada et en Espagne. Seize autres unités sont en construction aux États-Unis, en France et au Canada. Le projet Decatur Hills Landfill est le septième engagé par Waga Energy aux États-Unis.