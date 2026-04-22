Wabtec dépasse les estimations de bénéfices pour le premier trimestre ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 avril -
** Les actions de Wabtec WAB.N ont augmenté de 1,3% à 261,1 $ dans les premiers échanges
** Le bénéfice par action ajusté du fabricant de pièces de locomotives pour le 1er trimestre a augmenté à 2,71 $ alors que les analystes estimaient en moyenne 2,51 $, selon les données de LSEG
** L'augmentation des livraisons de locomotives a entraîné une forte demande d'équipements et d'outils numériques - Wabtec
** Augmentation des prévisions de BPA ajusté pour 2026 entre 10,25 et 10,65 $, dont le point médian est légèrement inférieur à l'estimation moyenne de 10,46 $
** Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 13% par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,95 milliards de dollars, ce qui est légèrement inférieur au consensus de 2,96 milliards de dollars
** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 22,6 % depuis le début de l'année
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