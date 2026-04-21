W. R. Berkley : hausse du bénéfice d'exploitation trimestriel grâce à une bonne souscription

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L'assureur commercial W. R. Berkley

WRB.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, aidé par de solides performances de souscription.

La demande d'assurance est restée ferme au cours du trimestre, entraînant une croissance des primes nettes émises, les entreprises et les ménages continuant à chercher une protection contre des pertes importantes et imprévisibles.

* Les primes nettes émises de l'assureur basé à Greenwich, Connecticut, une mesure des polices émises au cours de la période, ont augmenté de 1,3 % pour atteindre 3,2 milliards de dollars au cours du trimestre.

* La compagnie a déclaré un ratio combiné de 90,7 % pour le trimestre, en baisse par rapport aux 90,9 % de la même période de l'année précédente.

* Un ratio inférieur à 100 % indique qu'un assureur a perçu plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.

* Les revenus nets d'investissement du premier trimestre de l'assureur des entreprises ont atteint le chiffre record de 404,3 millions de dollars, contre 360,3 millions de dollars l'année dernière.

* W. R. Berkley a déclaré un bénéfice d'exploitation de 514,3 millions de dollars, soit 1,30 dollar par action, pour le trimestre clos le 31 mars. Ce chiffre est à comparer aux 420 millions de dollars, soit 1,05 dollar par action, de l'année dernière.