VW assure la production pour une semaine supplémentaire, mais met en garde contre le risque d'approvisionnement en puces
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 08:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production de véhicules sur les sites allemands de Volkswagen VOGW_p.DE est assurée pour la semaine prochaine à partir de jeudi, a déclaré le constructeur automobile, tout en avertissant que des perturbations demeurent un risque, alors que l'impasse commerciale concernant le fabricant de puces néerlandais Nexperia pèse sur les fournisseurs de l'automobile.

"La pénurie d'approvisionnement chez le fabricant de puces néerlandais Nexperia continue, pour le moment, à ne pas avoir d'impact sur la production dans les usines de fabrication de véhicules de la marque Volkswagen en Allemagne", a déclaré un porte-parole de Volkswagen.

"Au vu de la situation dynamique, des répercussions à court terme sur le réseau de production du groupe Volkswagen ne peuvent toutefois pas être exclues", a déclaré le porte-parole, ajoutant que l'entreprise restait en contact étroit avec ses fournisseurs afin d'examiner des solutions de remplacement.

Valeurs associées

VOLKSWAGEN
94,500 EUR XETRA +1,34%
© 2025 Thomson Reuters.

