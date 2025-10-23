VusionGroup : Troisième trimestre en ligne

Publication du chiffre d’affaires T3 2025
Après avoir publié un CA S1 2025 ajusté de 649,3 M€, en hausse de +51%, VusionGroup communique un chiffre d’affaires T3 en ligne avec nos attentes. En données ajustées, la croissance du groupe ressort à +59% (355,3 M€), soit +54% sur neuf mois (1 004,6 M€).
Perspectives et estimations
Après avoir relevé sa guidance au moment des résultats semestriels, elle est cette fois-ci confirmée par la direction : environ 1,5 Md€ (soit une croissance induite de +50%), pour une marge d’EBITDA ajustée en progression de +200-300 bps (vs +100-200 bps précédemment) et un FCF positif.
Nous sommes déjà alignés avec ces attentes et réitérons en conséquence nos estimations : un CA ajusté 2025e de 1 518,6 Md€ (+50,3% de croissance annuelle) pour un EBITDA ajusté 2025e de 275,7 M€ (marge de 18,2%). Ces estimations impliquent un T4 2025 en croissance de +45%, soit un chiffre d’affaires trimestriel supérieur à 510 M€ - un nouveau record potentiel dans l’histoire du groupe.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat et ainsi que notre objectif de cours de 285,00 € sur le titre.
