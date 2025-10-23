 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 211,50
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

VusionGroup : Troisième trimestre en ligne
information fournie par EuroLand Corporate 23/10/2025 à 07:28

Publication du chiffre d’affaires T3 2025


Après avoir publié un CA S1 2025 ajusté de 649,3 M€, en hausse de +51%, VusionGroup communique un chiffre d’affaires T3 en ligne avec nos attentes. En données ajustées, la croissance du groupe ressort à +59% (355,3 M€), soit +54% sur neuf mois (1 004,6 M€).


Perspectives et estimations


Après avoir relevé sa guidance au moment des résultats semestriels, elle est cette fois-ci confirmée par la direction : environ 1,5 Md€ (soit une croissance induite de +50%), pour une marge d’EBITDA ajustée en progression de +200-300 bps (vs +100-200 bps précédemment) et un FCF positif.


Nous sommes déjà alignés avec ces attentes et réitérons en conséquence nos estimations : un CA ajusté 2025e de 1 518,6 Md€ (+50,3% de croissance annuelle) pour un EBITDA ajusté 2025e de 275,7 M€ (marge de 18,2%). Ces estimations impliquent un T4 2025 en croissance de +45%, soit un chiffre d’affaires trimestriel supérieur à 510 M€ - un nouveau record potentiel dans l’histoire du groupe.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat et ainsi que notre objectif de cours de 285,00 € sur le titre.

Valeurs associées

VUSIONGROUP
249,800 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2025 à 07:28:46.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank