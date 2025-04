VusionGroup: prises de profit après un 'excellent' trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 11:52









(CercleFinance.com) - L'action VusionGroup subit jeudi l'une des plus baisses les plus notables du SBF 120 après la publication des résultats trimestriels meilleurs que prévu, qui favorisent toutefois des prises de profits après sa forte progression des derniers mois.



Vers 11h30, le titre du spécialiste de l'étiquetage électronique abandonne 1,6% alors que l'indice SBF perd au même moment autour de 0,6%.



Dans un communiqué paru hier soir, le groupe a fait état d'une forte croissance de son activité sur le premier trimestre et confirmé ses perspectives annuelles.



Le chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année ressort à 215 millions d'euros en normes IFRS, soit une hausse de 25% sur un an, et à 233 millions d'euros en données ajustées, c'est-à-dire en croissance de 31%.



Pour ce dernier indicateur, les analystes attendaient une progression de 25%.



Sans surprise, la croissance au premier trimestre a été tirée par les Etats-Unis, où le groupe déploie actuellement ses technologies pour le compte du géant américain de la distribution, Walmart.



L'ex-SESimagotag a renouvelé son objectif d'un chiffre d'affaires ajusté de 1,4 milliard d'euros cette année, soit une hausse de 40%, assorti d'une poursuite de l'amélioration de sa rentabilité.



Si les analystes d'Euroland saluent ce matin un 'excellent début d'exercice', ceux de Stifel ne peuvent s'empêcher d'exprimer quelques motifs d'inquiétudes.



'Le degré élevé d'incertitude lié aux soubresauts de l'administration américaine sur les droits de douane pourrait poser un risque au niveau des perspectives de croissance pour 2026', estime en effet le bureau d'études.



Selon lui, les grands donneurs d'ordres américains ne sont pas encore bien familiarisés avec la technologie des étiquettes électroniques, ce qui pourrait les conduire à faire preuve d'attentisme dans leur décision d'investissement, dans l'attente de davantage de stabilité sur ce plan.





