VusionGroup: les résultats 2023 dépassent les attentes

(CercleFinance.com) - VusionGroup a publié hier soir des résultats annuels 2023 supérieurs aux attentes en dépit d'un contexte économique jugé 'adverse' pour le commerce comme pour la consommation.



L'action ex-SES-imagotag, numéro un mondial des solutions de digitalisation du commerce, s'octroyait vers 10h00 une progression de plus de 10%, soit la plus forte hausse de l'indice SBF 120.



Le groupe a fait état jeudi d'une rentabilité en forte progression et d'un flux de trésorerie net positif malgré ses investissements stratégiques en R&D et en croissance externe.



Son résultat opérationnel courant (Ebitda) s'inscrit ainsi en hausse de 75% à 102 millions d'euros, donnant une marge opérationnelle de 12,8%, en augmentation de 3,4 points de pourcentage par rapport à 2022.



A titre de comparaison, le consensus attendait un Ebitda de 99 millions d'euros pour une marge de 12,3%.



Son bénéfice net s'élève lui à 79,6 millions d'euros, en hausse de 328%, tandis que la génération de trésorerie nette ressort à 67,7 millions d'euros, contre -48,8 millions d'euros en 2022.



Ses prévisions pour 2024 s'inscrivent en ligne avec les attentes, le groupe visant toujours le franchissement cette année du cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires, contre 802 millions l'an dernier.



Du fait de son expansion aux Etats-Unis, où il compte désormais Walmart comme principal client, l'entreprise dit par ailleurs anticiper une croissance 'robuste' des prises de commandes en 2024.



Enfin, le groupe vise la poursuite de l'amélioration de sa rentabilité avec une marge d'Ebitda ajusté attendu en croissance de 0,5 à un point en 2024 et un cash-flow toujours positif.



Compte tenu de ces perspectives positives, et du refinancement réussi fin 2023, Vusion se dit confiant dans le financement de son plan stratégique Vusion-27.





