VusionGroup : Excellents résultats semestriels, guidance relevée

Publication des résultats semestriels 2025
Après avoir publié un CA S1 2025 ajusté de 649,3 M€, en hausse de +51%, VusionGroup communique d’excellents résultats semestriels. Sous l’effet, principalement, d’une hausse de +290 bps de la MCV, l’EBITDA ajusté du groupe ressort à 108,4 M€ (+84% YoY), soit une marge de 16,7% (+300 bps) et le FCF (ajusté des avances clients – acomptes et préfinancement) à 58 M€.
Perspectives et estimations
Suite à cet excellent semestre, tant au niveau de la top line que de la rentabilité, et fort d’un carnet de commandes (sur 12m glissants) qui tutoyait les 1,8 Md€ à la fin du S1 2025, la société relève sa guidance de CA 2025 de 1,4 Md€ à environ 1,5 Md€ (soit une croissance induite de +50%), pour une marge d’EBITDA ajustée en progression de +200-300 bps (vs +100-200 bps précédemment). En milieu de fourchette, ces nouveaux objectifs impliquent un upgrade d’environ +17% de l’estimation moyenne d’EBITDA ajusté du consensus. De notre côté, nous sommes alignés avec ces nouvelles attentes.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat et ainsi que notre objectif de cours de 285,00 € sur le titre.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer