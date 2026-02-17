Vulcan Materials chute après que les résultats du quatrième trimestre ont été inférieurs aux estimations

17 février - ** Les actions de la société de matériaux de construction Vulcan Materials VMC.N chutent de 7,8% à 302 dollars avant bourse

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 1,70 $ pour le quatrième trimestre, manquant les estimations des analystes de 2,11 $, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus du 4ème trimestre de 1,91 milliard de dollars manquent également les estimations de 1,96 milliard de dollars

** Dix-sept des 25 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, huit à "conserver"; leur prévision médiane est de 330,50 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, VMC a progressé de 14,9 % depuis le début de l'année