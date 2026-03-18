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Vueling lance un portail de divertissement gratuit à bord
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 15:58

La compagnie aérienne espagnole annonce l'introduction à bord d'une plateforme accessible sans connexion Internet, combinant contenus de divertissement et services pratiques en vol.

Vueling annonce le lancement d'un nouveau service de divertissement à bord gratuit, accessible depuis les appareils personnels des passagers sans connexion Wi-Fi ni Internet externe. Déployée sur plus de la moitié de la flotte, la plateforme propose notamment 18 films et 12 séries, avec des contenus renouvelés régulièrement.

Le portail intègre également une carte interactive 3D permettant de suivre le vol en temps réel, ainsi qu'un accès au menu et à la boutique à bord. Les passagers peuvent aussi consulter des informations sur le réseau de la compagnie et ses initiatives, ou réserver des activités à destination via un partenariat avec GetYourGuide.

Fourni par Viasat, ce service complète l'offre de connectivité existante, incluant 15 minutes d'accès gratuit à Internet. Melanie Berry, Chief Customer Officer de Vueling, souligne que cette initiative vise à "offrir davantage de possibilités pour profiter du temps passé à bord".

Le titre Vueling cède actuellement près de 0,3% à la bourse de Madrid.

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