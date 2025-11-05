VUE INSTANTANÉE-Les marchés mondiaux sont secoués par une chute brutale alors que la reprise de l'IA marque une pause

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de commentaires après l'ouverture de l'Europe)

Les actions ont chuté mercredi, la chute des actions technologiques mondiales entraînant les marchés de Tokyo à Francfort, entraînant la volatilité à des niveaux jamais vus en avril et contribuant à soutenir les actifs refuges tels que les obligations d'État.

Les actions ont connu leur plus forte baisse en sept mois en Asie mercredi, les valeurs technologiques étant en tête des pertes alors que les investisseurs ont freiné un rallye prolongé basé sur l'intelligence artificielle.

Le recul par rapport aux niveaux records a également été alimenté par des préoccupations selon lesquelles les marchés boursiers pourraient être trop tendus, suite aux commentaires des directeur général des poids lourds de Wall Street, Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N , remettant en question la durabilité des valorisations élevées.

RÉACTION DU MARCHÉ: Les contrats à terme sur le Nasdaq

NQc1 étaient en baisse de 0,3%, après une chute de 2% de l'indice au comptant .IXIC à Wall Street dans la nuit et les indices en Corée du Sud .KS11 et au Japon .N225 ont chuté lourdement par rapport auxrecords atteints mardi.

En Europe, la technologie a été le secteur le moins performant du STOXX 600 .STOXX , qui a perdu 0,3% sur la journée MKTS/GLOB

COMMENTAIRES:

HERALD VAN DER LINDE, RESPONSABLE DE LA STRATEGIE ACTIONS, ASIE PACIFIQUE, HSBC, HONG KONG

"Ce que nous avons vu sur le marché est un rallye massif jusqu'à des valorisations très élevées. Le problème avec les valorisations élevées, c'est que c'est comme le ciel bleu. Dès qu'il y a un petit nuage noir, ce n'est plus un ciel bleu. Par conséquent, si les valorisations sont très élevées, de petites nouvelles, des changements de sentiment peuvent en fait entraîner une forte baisse des marchés.

"Les gens ont donc le nez plongé dans ces actions liées à l'IA. Et il se pourrait bien que ce soit justifié. C'est très bien. Mais jusqu'où peuvent-ils aller? Combien peuvent-ils encore acheter? Je pense que nous allons assister à un répit... et ce répit pourrait s'accompagner d'une rotation.

"Il n'y a pas eu de flux de nouvelles. En fait, le jour du pic, il ne s'est rien passé. Parfois, il s'agit d'un changement progressif sur les marchés, difficile à prévoir, par lequel un nombre croissant de personnes se disent, bon, je suis bien positionné, on approche de la fin de l'année, peut-être que je vais retirer un peu d'argent de la table. Et c'est ce que dit le deuxième. Et le troisième. Et le quatrième dit, hé, ces trois-là se vendent. Je pourrais peut-être vendre aussi, n'est-ce pas? Il s'agit donc d'un changement dans le sentiment du marché qui a sa propre dynamique. Il se pourrait bien que cette dynamique soit en train de se mettre en place"

VASU MENON, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT, OCBC, SINGAPOUR:

"Les inquiétudes concernant les valorisations du marché des actions, en particulier celles des valeurs technologiques et de l'intelligence artificielle qui se sont exceptionnellement bien comportées cette année, provoquent de la nervosité et de la volatilité sur le marché, les investisseurs craignant un repli brutal après les fortes progressions enregistrées depuis le début de l'année.

"Les valorisations sont sans aucun doute moins attrayantes qu'il y a six mois, mais nous restons optimistes quant aux perspectives d'investissement à moyen terme, même si les marchés peuvent connaître une plus grande volatilité à court terme. La liquidité reste un facteur de soutien pour les marchés, les fonds du marché monétaire américain atteignant un niveau record de 7,4 billions de dollars américains. L'histoire montre que les marchés continuent de monter lorsque la Fed réduit ses taux dans un contexte de non-récession et, à ce stade, nous ne prévoyons pas de récession aux États-Unis"

EMMA WALL, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT, HARGREAVES LANSDOWN, LONDRES:

"Halloween est peut-être passé, mais les marchés restent effrayés par les craintes liées à la valorisation des actions de l'IA. Les inquiétudes sont fondées. Bien qu'un certain nombre d'entreprises spécialisées dans l'IA aient bénéficié d'une forte croissance de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices, il s'agit d'un rallye étroit et extrême. Au début de l'année, après la perturbation provoquée par DeepSeek en janvier et la crise des droits de douane en avril, les rendements semblaient plus généralisés, le S&P 500 à pondération égale ayant surpassé la capitalisation boursière pendant certaines périodes. Mais cela n'a pas duré et, une fois de plus, les entreprises à forte croissance, basées sur la technologie et axées sur l'IA ont généré la majeure partie des rendements globaux du S&P 500 au cours des six derniers mois."

MATT SIMPSON, ANALYSTE PRINCIPAL DE MARCHÉ, STONEX, BRISBANE:

"Si l'on considère que le Nasdaq s'est redressé pendant sept mois consécutifs et a progressé de plus de 50 % par rapport à son plus bas niveau d'avril, le repli actuel n'est qu'un simple coup de pouce dans le grand ordre des choses.

"À un moment donné, il faut prendre des bénéfices.

"Mais lorsque la dynamique s'inverse, comme c'est le cas sur les marchés mondiaux, les stops se déclenchent et obligent les opérateurs à liquider sur d'autres marchés pour couvrir leurs pertes, ce qui provoque une nouvelle activité baissière. Ceux qui ont de l'argent en jeu ne cherchent probablement pas de réponses en ce moment - ils se copient les uns les autres comme des enfants lors d'un examen. Et la réponse, c'est qu'il faut fuir"

CHARU CHANANA, CHIEF INVESTMENT STRATEGIST, SAXO, SINGAPOUR:

"C'est une journée classique de liquidation des positions et de prise de bénéfices pour les leaders asiatiques de l'IA et des semi-conducteurs après des records. L'hésitation des grandes entreprises technologiques américaines a entamé le sentiment des acteurs de la croissance mondiale et de l'IA, tandis que la forte baisse des cryptomonnaies resserre l'appétit pour le risque et que le raffermissement du yen pèse sur les actions japonaises à forte intensité d'exportations. Ensemble, ces forces entraînent une correction saine, qui ne ressemble pas encore à des ventes de panique."

JASON WONG, SENIOR MARKET STRATEGIST, BNZ, WELLINGTON:

"Il est probablement temps de faire une pause dans la hausse des marchés d'actions que nous avons connue. Cela fait un moment qu'elle est à sens unique, et c'est le risk-off qui envahit maintenant les marchés.

"La semaine dernière, la Fed américaine nous a peut-être rappelé que la voie de l'assouplissement de la politique américaine n'était pas toute tracée. Nous sommes en retard pour une correction"

TONY SYCAMORE, ANALYSTE DE MARCHÉ, IG, SYDNEY:

"Je pense que c'est le début du mouvement... il y a probablement six ou sept raisons combinées qui ont déclenché cette baisse de l'aversion pour le risque.

"Le rallye a été implacable depuis les plus bas d'avril et, combiné aux avertissements des directeur général concernant une correction et à Michael Burry de The Big Short disant qu'il a acheté des actions à la baisse de Nvidia et Palantir, ainsi qu'à la fermeture du gouvernement américain () qui a atteint un niveau record, il y a tellement de raisons pour que le mouvement continue à baisser."

JON WITHAAR, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR, PICTET ASSET MANAGEMENT, SINGAPOUR:

"C'est une confluence de choses, mais je pense que cela se résume à un positionnement. Les investisseurs individuels et les fonds spéculatifs ont été extrêmement exposés sur le long terme aux actions technologiques en particulier au niveau mondial et la combinaison de certains commentaires négatifs de directeur général sur la valorisation au cours de la nuit, combinée à la violente baisse de la crypto, a endommagé le sentiment.

"Le mouvement de repli semble être en grande partie lié au positionnement, les valeurs les plus performantes ayant été les plus durement touchées. En Asie, cela inclut des noms tels que SoftBank et SK Hynix. La "mise en garde" d'hier sur SK Hynix a certainement effrayé les investisseurs particuliers et institutionnels."

ORIANO LIZZA, SALES TRADER, CMC MARKETS, SINGAPOUR:

"Pourquoi le marché est en baisse - je pense qu'il est probablement un peu trop tard... Nous parlions de valorisations excessives, et je pense qu'elles sont en train d'apparaître au grand jour. Par ailleurs, je pense que le marché est toujours tourné vers l'avenir et qu'il cherche à voir s'il y a nécessairement d'autres catalyseurs qui vont maintenir la dynamique du marché.

"À court terme, je suppose que la réaction du marché à la suite d'un effondrement comme celui-ci... Cette fois-ci, c'est en fait, et c'est un peu plus intéressant, sur l'ensemble du marché... C'est la première fois que nous assistons à un effondrement général du marché, qui ne concerne pas tous les actifs. Normalement, il s'agit d'un marché en particulier, mais cette fois-ci, il semble que les marchés indiciels aient déclenché un repli plus large, ce qui s'explique probablement par le sentiment de peur qui commence lentement à s'insinuer