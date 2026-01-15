 Aller au contenu principal
VTEX recule après la rétrogradation d'UBS à "neutre"
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 20:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions de l'éditeur de logiciels VTEX VTEX.N chutent de 5,97% à 3,38 dollars

** UBS rétrograde VTEX de "Achat" à "Neutre" et abaisse son objectif de cours de 8 $ à 4 $

** Le nouveau PT est encore 11% au-dessus de la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite une visibilité réduite sur la croissance à court terme et l'incertitude autour des principaux moteurs de réaccélération de la société

** VTEX a peu de chances de retrouver une croissance à deux chiffres d'environ 15 % en 2026 après avoir quitté ce niveau en 2025, suite à un ralentissement des revenus pendant 18 mois

** Les gains d'efficacité induits par l'IA ne compenseront probablement pas de manière significative les faibles perspectives de revenus de VTEX, selon le courtier

** Huit courtiers sur 10 considèrent l'action comme "achetée" ou "fortement achetée", deux comme "neutre"; PT médian de 7 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, VTEX a perdu 44,5 % au cours des 12 derniers mois

