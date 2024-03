Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vranken-Pommery: ROC accru de près de 13% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Vranken-Pommery Monopole publie au titre de 2023 un résultat net de 6,1 millions d'euros, à comparer à 10,2 millions en 2022, mais avec un résultat opérationnel courant (ROC) en progression de 12,7% à 39 millions, soit une marge améliorée de 1,2 point à 11,5%.



Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 1,2% pour s'établir à 338,4 millions d'euros, dans un marché du Champagne en baisse de 8,2% en volume, de retour à son niveau de 2019. Le poids de l'export est resté stable à 65% des ventes conditionnées.



Lors de son AG du 6 juin, Vranken-Pommery proposera le versement d'un dividende au titre de 2023 de 0,80 euro par action. Il sera versé le 25 septembre et correspondrait à un rendement brut de 5,11% sur la base du cours de bourse du 26 mars.





