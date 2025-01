Vranken-Pommery: retrait de plus de 10% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Le groupe de vins Vranken-Pommery Monopole annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires en retrait de 10,5% à 302,9 millions d'euros sur l'année 2024, dont un CA de la branche Champagne en baisse de 9,4% à 263,2 millions.



Il pointe un contexte marqué par une baisse significative des volumes vendus sur le marché du Champagne, ainsi que par une diminution des rendements à la vendange dans l'ensemble des vignobles en raison de mauvaises conditions climatiques.



Vranken-Pommery précise toutefois qu'une 'approche plus sélective dans sa distribution', au profit notamment du segment premium et de l'international, lui a permis d'améliorer le prix moyen de son Champagne et de compenser une partie de la baisse des volumes.





Valeurs associées VRANKEN-POMMERY MO. 12,95 EUR Euronext Paris +0,78%