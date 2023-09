Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vranken-Pommery: résultats améliorés au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 10:57









(CercleFinance.com) - Vranken-Pommery Monopole publie au titre de son premier semestre 2023, un résultat net en amélioration de +4,8% à -2 millions d'euros, et une marge opérationnelle courante de 9,3%, à comparer à 4,8% au premier semestre 2022.



Le chiffre d'affaires de la maison de vins s'est établi à 117,7 millions d'euros (+4,9%), en ligne avec l'objectif de croissance confirmé de 5% sur l'exercice, dans un marché du champagne dont les volumes d'expéditions ont reculé de 4,7% (source Comité Champagne).



'Les marques de Champagne Pommery & Greno et Vranken soutiennent la progression de l'activité du Groupe, alors que le Champagne Heidsieck & Co Monopole réalise une bonne performance au grand export', précise-t-elle.





