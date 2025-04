Vranken-Pommery : fort recul de ses bénéfices en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Vranken-Pommery Monopole indique cependant que la poursuite de la baisse des taux directeurs depuis le début de l'année et les perspectives attendues en 2025 devraient avoir un impact positif sur la décrue des frais financiers.

Côté perspectives, après une année 2024 particulièrement défavorable, le groupe de vins de Champagne entend poursuivre en 2025 le déploiement de sa stratégie de création de valeur. Ne donnant aucun objectif chiffré, il prévoit l'implantation d'un bureau en Corée du Sud et travaille sur un projet de création d'une filiale en Espagne.

Le chiffre d'affaires a baissé de 10,2% pour s'établir à 304 millions d'euros, dans un contexte de contraction des volumes sur le marché du champagne et de baisse des rendements à la vendange dans tous les vignobles, Champagne, Provence, Camargue et Douro.

Sur l'exercice 2024, le résultat net ressort positif à 800 000 euros, malgré la conjonction de la baisse d'activité et de l'augmentation des taux d'intérêts au premier semestre. Il s'élevait à 5,1 millions d'euros en 2023.

(AOF) - L'Ebitda 2024 de Vranken-Pommery Monopole ressort à 49,3 millions d'euros, soit un taux de marge de 16,2% en progression de 40 points de base. La maison de Champagne explique cette amélioration par sa stratégie de développement à l'export et de montée en gamme dans un contexte de marché baissier. Il est en repli par rapport à 2023 : 54 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a reculé de 8,4% à 35,7 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 11,7%, en amélioration de 20 points de base.

