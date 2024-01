Voya IM nomme un nouveau directeur général

Christine Hurtsellers, la directrice générale de Voya Investment Management, a annoncé qu’elle allait prendre sa retraite dans le courant de cette année après plus de vingt ans au service de la société de gestion américaine, dont sept à sa tête. Elle est remplacée par Matt Toms, l’actuel directeur des investissements, avec effet immédiat. Christine Hurtsellers continuera à travailler au sein de l’entreprise en tant que conseillère stratégique jusqu’à son départ. Matt Toms rejoint également le comité exécutif de Voya Financial et sera rattaché à Heather Lavallee, directrice générale de Voya Financial.

Matt Toms a rejoint Voya IM en 2009, après avoir travaillé chez Calamos Investments. Il a été directeur des investissements obligataires, puis directeur des investissements, supervisant 310 milliards de dollars d’actifs.

Parallèlement, Voya IM a recruté Eric Stein en tant que responsable et directeur des investissements, en charge de l’obligataire. L’intéressé vient de Morgan Stanley Investment Management (MSIM) où il était directeur des investissements obligataires, où il dirigeait 275 professionnels et couvrait 200 milliards de dollars.

Voya IM est la société de gestion américaine avec laquelle Allianz Global Investors a signé un accord après l’interdiction de ce dernier d’exercer aux Etats-Unis. Le gestionnaire d’origine allemande lui a transféré ses actifs gérés aux Etats-Unis, soit 125 milliards d’euros, ainsi que ses effectifs. Parallèlement, AllianzGI a acquis 24?% de Voya Financial.