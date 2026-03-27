Vor Bio grimpe après l'annonce d'un placement privé de 75 millions de dollars

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27 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Vor Bio VOR.O ont augmenté de 5,4 % à 14,31 $ après l'annonce d'un placement privé de 75 millions de dollars

** VOR vendra environ 5,34 millions d'actions à 14,05 $ chacune dans le cadre d'un placement privé dirigé par le nouvel investisseur TCGX

** Le financement aidera la société à saisir "deux grandes opportunités de plusieurs milliards de dollars pour lesquelles il existe encore d'importants besoins non satisfaits", selon le directeur général Jean-Paul Kress

** La société indique que les fonds serviront également au développement des affaires et aux objectifs généraux de l'entreprise

** À la dernière clôture, l'action VOR a progressé de 3,7 % depuis le début de l'année