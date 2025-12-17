Vor Bio bondit après que TD Cowen a initié une couverture avec 'achat'

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Vor Biopharma VOR.O sont en hausse de 5,6 % à 16,72 $ avant la mise sur le marché

** La maison de courtage TD Cowen initie une couverture avec "achat", citant des données solides pour le principal médicament auto-immun de VOR, le telitacicept et un double mécanisme différencié

** Le télitacicept est en cours de développement pour traiter la myasthénie grave, un trouble d'affaiblissement musculaire, et la maladie de Sjögren primaire, une affection qui cause la sécheresse des yeux et de la bouche

** Le profil d'innocuité est favorable et les essais de phase avancée sont menés à l'échelle mondiale, les données de base étant attendues en 2027-28, selon la maison de courtage

** Telitacicept est déjà approuvé en Chine pour le lupus (SLE), la polyarthrite rhumatoïde (RA) et la myasthénie grave généralisée (gMG), et la société a déposé une demande d'approbation pour la néphropathie IgA (IgAN) et la maladie de Sjögren

** Lors d'un essai clinique en phase avancée en Chine, le télitacicept a permis aux patients d'améliorer leur état de 4,8 points de plus que le placebo sur une échelle clé, ce que la société de courtage qualifie de "meilleure efficacité dans la maladie parmi tous les agents approuvés et ceux en développement à ce jour"

** Le télitacicept est également "le seul agent en développement à avoir démontré une amélioration statistiquement significative sur l'ESSPRI", une mesure clé des résultats rapportés par les patients dans la maladie de Sjögren - TD Cowen

** TD Cowen modélise des ventes mondiales maximales ajustées en fonction des probabilités de 2,3 milliards de dollars pour le gMG et la maladie de Sjögren d'ici 2035

** A la dernière clôture, VOR a baissé de 28,7% depuis le début de l'année