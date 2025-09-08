Vopak cède ses parts dans un terminal à Barcelone
Ce terminal est en effet jugé moins attractif d'un point de vue stratégique, le groupe néerlandais restant détenteur à 50% de Vopak Terquimsa Tarragona, terminal situé au sein du foyer industriel de Tarragone, en Espagne.
Du fait de cette cession, l'exploitant d'actifs de stockage en citernes enregistrera un gain exceptionnel au troisième trimestre 2025. Cette cession na pas d'effet significatif sur ses perspectives pour l'année en cours.
Valeurs associées
|41,3000 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
