SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 712,50
+0,42%
Vopak cède ses parts dans un terminal à Barcelone
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 07:25

(Zonebourse.com) - Vopak indique que sa coentreprise détenue à 50% Vopak Terquimsa a cédé son terminal de Barcelone, principalement utilisé pour le stockage de produits pétroliers, chimiques et d'huiles végétales, à Tradebe Port Services.

Ce terminal est en effet jugé moins attractif d'un point de vue stratégique, le groupe néerlandais restant détenteur à 50% de Vopak Terquimsa Tarragona, terminal situé au sein du foyer industriel de Tarragone, en Espagne.

Du fait de cette cession, l'exploitant d'actifs de stockage en citernes enregistrera un gain exceptionnel au troisième trimestre 2025. Cette cession na pas d'effet significatif sur ses perspectives pour l'année en cours.

Valeurs associées

KON.VOPAK NV
41,3000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

