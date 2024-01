Vontobel : "les rendements totaux du crédit supérieurs à leurs moyennes à long terme"

(AOF) - "En 2024, la collecte significative vers les fonds obligataires devrait être un important moteur technique de performance. Tandis que la confiance dans la baisse de l'inflation ne cesse de se renforcer, les marchés ont multiplié les paris sur un assouplissement agressif, les diagrammes de la réunion de la Fed de décembre indiquant trois baisses de taux en 2024", explique Danny Zaid, gérant chez TwentyFour AM, filiale indépendante de Vontobel.

Les rendements totaux du crédit sont toujours supérieurs à leurs moyennes à long terme et les banques centrales de marchés développés sont sur le point de commencer à réduire les coûts d'emprunt.

"Les fonds obligataires mondiaux ont ainsi pu commencer à inverser la tendance des décollectes largement observée au cours des deux dernières années, en particulier pour les fonds de crédit d'entreprise globaux qui ont collecté au cours des dernières semaines", souligne Danny Zaid.

Les fonds européens l'investment grade (IG) ont enregistré une neuvième semaine de collecte consécutive, y compris la plus forte collecte sur deux semaines depuis plus de deux ans dans les fonds IG à court terme. Les fonds à haut rendement en euros ont eux aussi enregistré une troisième semaine de collecte consécutive.

Le gérant affirme qu'"une tendance similaire a été observée aux États-Unis, où les fonds à high yield (HY) ont enregistré une collecte nette de 10 milliards de dollars en novembre et de 2,7 milliards de dollars supplémentaires en décembre, après avoir connu en octobre la pire décollecte de 2023".

"Surtout, le retour des liquidités vers des alternatives à plus haut rendement, comme le crédit d'entreprise, intervient à un moment où le marché mondial HY se rétrécit, principalement en raison de la montée de valeurs vedettes et du ralentissement des émissions primaires en 2022 et 2023", signale Danny Zaid. Aux États-Unis, par exemple, la valeur nominale du marché HY est tombée à 1300 milliards de dollars, soit environ 15% de moins que le pic atteint en 2021.