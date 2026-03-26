Vontobel : "les actions japonaises sont de retour sur le radar des investisseurs"

(AOF) - "Après des décennies de déception, les actions japonaises sont de retour sur le radar des investisseurs. Perçu comme un marché marqué par la déflation, une faible rentabilité et une inertie structurelle, le Japon traverse désormais une combinaison de reprise cyclique et de changement structurel qui redéfinit son attractivité. La question pour les investisseurs mondiaux n'est plus de savoir pourquoi le Japon a échoué par le passé, mais si les conditions actuelles justifient une confiance renouvelée aujourd'hui", explique Clémence Rusek, stratégiste senior en investissement chez Vontobel.

Un long chemin du boom à la réforme

L'histoire du marché actions japonais est jalonnée d'extrêmes. Après la bulle d'actifs de la fin des années 1980 et son effondrement spectaculaire, le marché est entré dans une longue "décennie perdue", miné par la déflation, la réparation des bilans et une demande intérieure faible. Des périodes de reprise ont suivi, mais elles furent souvent de courte durée et vulnérables aux chocs mondiaux.

Un tournant est apparu avec l'introduction de l'Abenomics au début des années 2010. Un assouplissement monétaire agressif, un soutien budgétaire et des réformes structurelles ont contribué à stabiliser la croissance et à raviver la confiance des entreprises. "Depuis, les actions japonaises ont affiché des rendements raisonnables en devise locale. Cependant, pour les investisseurs suisses et internationaux, un yen constamment faible a dilué ces gains, alimentant un scepticisme persistant à l'égard du marché", fait savoir Clémence Rusek.

Un marché cyclique à exposition mondiale

Fondamentalement, le Japon demeure un marché actions cyclique. La composition de l'indice MSCI Japan révèle une nette prédominance des secteurs industriels, financiers, de la consommation discrétionnaire et technologie, des secteurs étroitement liés au cycle économique mondial. Beaucoup des plus grandes entreprises japonaises sont orientées vers l'export et profondément intégrées dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

"Historiquement, la performance relative des actions japonaises a évolué en fonction du commerce mondial et de l'activité manufacturière. Sur le long terme, la sous-performance du Japon par rapport aux autres marchés développés reflétait la diminution de sa part dans les exportations mondiales, à mesure que sa compétitivité s'érodait dans des secteurs clés. À court terme, cependant, la performance boursière reste très sensible aux variations de la dynamique de croissance mondiale, comme le montrent les indices des directeurs d'achat (PMI)", affirme Clémence Rusek.

Technologie, automatisation et l'angle IA

Pour la stratégiste senior en investissement chez Vontobel, il y a un domaine où le Japon se distingue aujourd'hui : la technologie industrielle. Le pays joue un rôle central dans les équipements de semi-conducteurs, l'automatisation d'usines, la robotique et la machinerie de précision. Ces atouts font du Japon un bénéficiaire clé du regain d'investissement dans l'automatisation et dans l'IA appliquée aux systèmes physiques - l'intégration de l'intelligence artificielle dans les machines et processus industriels.

Avec la hausse de la demande mondiale pour les semi-conducteurs et les équipements de fabrication avancée, la base industrielle technologique du Japon offre un soutien cyclique supplémentaire.

Au-delà des facteurs globaux, la politique domestique est devenue plus favorable. Le stimulus budgétaire au Japon était déjà attendu comme positif après la victoire écrasante du PLD, et les projections actuelles suggèrent que l'impulsion budgétaire pourrait dépasser celle de plusieurs pairs européens. Cela apporte un soutien à court terme à la croissance et aux bénéfices, en particulier dans les secteurs sensibles à la politique.

En parallèle, une reflation durable romprait la psychologie déflationniste du Japon, stimulant les revenus nominaux, les marges et l'investissement après des décennies de stagnation. La progression des PMI domestiques indique déjà une reprise cyclique des bénéfices des entreprises japonaises

La valorisation, un aspect nuancé du récit japonais

"En valeur absolue, les actions japonaises se négocient actuellement au-dessus de leurs moyennes historiques de long terme. Cela reflète une rentabilité accrue, une dynamique de bénéfices plus forte et un regain d'intérêt des investisseurs", soutient Clémence Rusek.

Cependant, en termes relatifs, le Japon continue d'afficher une décote significative par rapport aux marchés actions mondiaux. "Ce faible rendement des capitaux propres (ROE) s'explique par des problèmes structurels profonds : une allocation inefficace du capital, des participations croisées et des pratiques de gestion prudentes, accentués par une composition sectorielle orientée vers les valeurs cycliques plutôt que vers des secteurs de croissance à forte marge", détaille l'analyste.