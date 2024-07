Vontobel finalise l'acquisition d'une participation minoritaire dans Ancala

(AOF) - Vontobel a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation minoritaire significative dans Ancala Partners LLP, un gestionnaire d'infrastructure privé indépendant basé à Londres. Ancala affiche un total d'actifs sous gestion de plus de 4,1 milliards d'euros et gère 18 actifs opérant dans des secteurs d'infrastructures clés tels que les énergies renouvelables et la transition énergétique, les transports, les services publics et l'économie circulaire.

Cette acquisition, qui a été annoncée le 8 février dernier, marque l'entrée de Vontobel sur les marchés privés, en lui fournissant des capacités d'investissement dans le segment en forte croissance des infrastructures privées. La transaction a été financée par les fonds propres du gestionnaire d'actifs.

" Cette offre permettra aux clients de bénéficier du potentiel de diversification de cet actif, soutenu par une faible corrélation avec le PIB et d'autres classes d'actifs majeures, ainsi que de rendements ajustés au risque attrayants ", a expliqué Vontobel.

Alors que le marché mondial de l'infrastructure connaît une croissance rapide, en raison de la nécessité de remplacer les infrastructures vieillissantes et de l'augmentation des investissements publics, la transaction permet à Vontobel de profiter des opportunités découlant de ces facteurs favorables et d'offrir une plus grande diversification à ses clients.