Vontobel dévoile le fonds European Equity Income Plus

(AOF) - Vontobel a annoncé le lancement du fonds Vontobel Fund - European Equity Income Plus. Celui-ci investit dans un portefeuille d'actions européennes de haute qualité, à forte conviction et à dividendes élevés, dans le but de générer un revenu combiné à une croissance du capital, par rapport à l'indice MSCI European Economic and Monetary Union (EMU) Net Total Return EUR.

S'agissant des principales caractéristiques du fonds, Vontobel cite l'existence de 2 sources de revenus, la concentration sur les actions à dividendes de qualité (30-35) et des investissements en actions répartis entre les grandes capitalisations (large caps - 80%) et les capitalisations moyennes (mid caps - 20%). Il adoptera par ailleurs une approche dynamique pour gérer les conditions de marché extraordinaires et prendre en compte des critères stricts en matière d'ESG.

Le fonds applique des stratégies d'options, principalement par la vente d'options d'achat sur des actions individuelles, afin de générer une source de revenus diversifiée en plus des dividendes. " La superposition d'options utilisée peut offrir une certaine protection en cas de baisse des marchés ", précise le gestionnaire d'actifs.

Vontobel Fund - European Equity Income Plus est enregistré pour la distribution en Suisse, Autriche, Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni, Italie, Liechtenstein, Luxembourg et Suède.