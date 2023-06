Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vonovia : sauve une nouvelle fois le support des 17E information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 17:45









(CercleFinance.com) - Le N°1 européen de l'immobilier locatif sauve une nouvelle fois le support des 17E (testé le 5 avril et le 1er juin) mais n'est pas autant tiré d'affaire.

Vonovia a manqué de peu de replonger vers 15,65E, le plancher du 28 mars.0

Pour ressortir de sa tendance baissière, le titre devrait se montrer capable d'effacer la résistance des 18,9E.





Valeurs associées VONOVIA XETRA +2.01%