Volvo Cars obtient l'autorisation américaine de continuer à importer des véhicules équipés de la technologie "voiture connectée"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le département américain du Commerce n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat; plus de détails de la part de Volvo Cars) par David Shepardson et Marie Mannes

Volvo Cars VOLCARb.ST , détenue majoritairement par le groupe chinois Geely Holding, a déclaré mardi avoir reçu l'autorisation du gouvernement américain lui permettant de continuer à vendre aux États-Unis des véhicules équipés de "technologies connectées" chinoises.

En janvier 2025, l'administration du président Joe Biden a finalisé des règles interdisant de facto la quasi-totalité des voitures et camions chinois sur le marché américain, dans le cadre d'une campagne de répression visant les logiciels et le matériel automobile en provenance de Chine.

Ces règles comprenaient une interdiction de la plupart des logiciels développés et maintenus en Chine, qui est entrée en vigueur en mars 2026 pour l'année modèle 2027. Les législateurs ont proposé de durcir encore davantage ces règles.

Volvo a déclaré que le département du Commerce avait accordé à l'entreprise une autorisation spécifique à la suite de discussions constructives avec des agences gouvernementales "concernant la gouvernance, la technologie et la sécurité des données de Volvo Cars".

La société a ajouté: "Grâce à cette autorisation spécifique, Volvo Cars peut poursuivre ses projets de croissance aux États-Unis."

Le département du Commerce n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

En septembre, Volvo Cars a annoncé qu'elle commencerait à produire un nouveau modèle hybride aux États-Unis d'ici la fin de la décennie.

Ce nouveau modèle sera conçu pour le marché américain et aidera Volvo à augmenter le taux d'utilisation de sa capacité de production dans son usine de Caroline du Sud.

En avril 2025, le directeur général de Volvo Cars, Hakan Samuelsson, a déclaré que la société produirait davantage de véhicules aux États-Unis, et le groupe a annoncé en juillet qu’il prévoyait de commencer à produire son SUV intermédiaire XC60, très populaire, en Caroline du Sud à partir de fin 2026.

Volvo, longtemps considéré comme un pionnier des véhicules électriques avec pour objectif de supprimer progressivement tous les modèles non électriques d'ici 2030, a fait marche arrière l'année dernière et a déclaré que les hybrides resteraient dans sa gamme.

Volvo Cars importe actuellement tous ses véhicules aux États-Unis depuis l'Europe, à l'exception de son SUV électrique EX90, qu'il assemble en Caroline du Sud. Le constructeur suédois importait également des véhicules depuis la Chine, mais il a cessé ces importations après l'entrée en vigueur des droits de douane sur les voitures fabriquées en Chine.