Volvo Cars a vu ses ventes reculer en avril

(AOF) - Le constructeur automobile suédois, propriété du Chinois Geely depuis 2010, a vu ses ventes mondiales reculer de 11 % en avril. Au total, Volvo Cars a vendu 58 881 véhicules le mois dernier. Les ventes de modèles électrifiés (tout électriques et hybrides rechargeables) se sont affaissées de 16 %. Parallèlement, entre janvier et avril, les ventes ont reculé de 7 %, pour un total de 231 100 véhicules, et les immatriculations de modèles électrifiés n’ont baissé que de 5 % sur cette période.

