Volvo AB dégringole après son point trimestriel

(AOF) - Volvo Cars (-7,36%, à 248,45 couronnes suédoises) a dévoilé des comptes mitigés au troisième trimestre. Sur la période, le chiffre d’affaires net du groupe a reculé de 5%, à 110,7 milliards de couronnes suédoises (environ 10 milliards d’euros). En revanche, il est en progression de 1% après ajustement des effets de change. Les ventes de véhicules ont quant à elles reculé de 1% sur le troisième trimestre. Au niveau des bonnes nouvelles, l’activité Services a connu une croissance de 4%, ajustée des effets de change, sur la période de juillet à septembre.
Parallèlement, le résultat d'exploitation ajusté s'est élevé à 11,707 milliards de couronnes suédoises, représentant une marge opérationnelle ajustée de 10,6%. Enfin, le bénéfice par action s'est élevé à 3,71 couronnes suédoises par titre.
Les analystes de Jefferies estiment que les perspectives du Suédois sont mitigées avec des ventes de poids lourds prévues à 295 000 unités l'année prochaine, soit une hausse de seulement 2%. Malgré tout, ils ont conservé leur recommandation à l'Achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 350 couronnes suédoises.
