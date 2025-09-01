Volvo: a finalisé la cession de sa participation dans SDLG
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 15:38
Cette cession a été réalisée auprès d'un fonds détenu majoritairement par le groupe Lingong (LGG) pour 8 milliards de couronnes suédoises (6 milliards de RMB).
La transaction devrait avoir un effet positif d'environ 1 milliard de SEK sur le bénéfice d'exploitation à la clôture.
'Volvo CE va cibler désormais des segments de clientèle ciblés en Chine et améliorera son utilisation de l'écosystème des fournisseurs chinois' précise le groupe.
