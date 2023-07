Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: signe un nouveau contrat avec SNCF Energie information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 18:16









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la signature d'un nouveau contrat de vente à long terme d'électricité portant sur l'ensemble de la production d'une ferme éolienne de 37,4 mégawatts avec SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs.



SNCF Voyageurs se porte ainsi acquéreur pour une durée de 25 ans de la production d'une centrale éolienne située en France dans la région Nouvelle-Aquitaine.



Cette centrale comprend 17 éoliennes d'une puissance unitaire de 2,2 mégawatts, soit une puissance installée totale de 37,4 mégawatts.



La production annuelle sera d'environ 78 gigawattheures, soit 1,4% de la consommation d'électricité de traction de SNCF Voyageurs.



La mise en service de la centrale est prévue au premier semestre 2024.





