Voltalia: progression de 14% de la capacité en 2024 information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Voltalia indique détenir à fin 2024 une capacité totale de ses centrales en construction ou exploitation de 3256 mégawatts (dont 2514 mégawatts en exploitation), en progression de 14% sur l'année écoulée (+6% pour les seules centrales en exploitation).



Le groupe d'énergies renouvelables ajoute avoir remporté en 2024 des nouveaux contrats de vente d'électricité pour un total de 637 mégawatts (+42% par rapport à 2023), dont 301 mégawatts sont déjà en construction et le reste est à construire ou céder à partir de 2025.



Par ailleurs, Voltalia a signé au cours de l'année passée des accords de partenariats majeurs en Egypte et en Ouzbékistan, qui devraient alimenter pendant les prochains mois et années le flux de nouveaux contrats de vente d'électricité.





Valeurs associées VOLTALIA 7,39 EUR Euronext Paris 0,00%