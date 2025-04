Voltalia: hausse de 2% du chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 18:27









(CercleFinance.com) - Voltalia publie un chiffre d'affaires de 113,3 millions d'euros au titre du 1er trimestre de l'année, en hausse de 2% en publié et +7% à taux constants.



Dans le détail, à taux constants, les ventes d'énergie ont progressé de 1%, à 70,4 ME, tandis que la division Services atteint 42.9 ME (+19%).



La production atteint 1 121 GWh, contre 973 GWh sur le premier trimestre 2024 en hausse de +15%. L'augmentation de la production est portée par de meilleurs niveaux de ressource au Brésil et la progression de la capacité en exploitation, notamment d'Helexia en Europe et au Brésil. La capacité en exploitation se répartit à 61% en Amérique latine, 36% en Europe et 4% dans le reste du monde.



Voltalia a par ailleurs confirmé ses objectifs opérationnels pour 2025. La société dispose de capacité en exploitation et en construction d'environ 3,6 gigawatts (+10% par rapport à 2024) dont environ 3 gigawatts en exploitation (+20%) avec une majorité des mises en service à la fin 2025.



Par ailleurs, la production s'approche de 5,2 TWh (+10% par rapport à 2024) intégrant une hypothèse d'écrêtement de 10% au Brésil (comparé à 21% en 2024).







Valeurs associées VOLTALIA 7,4720 EUR Euronext Paris -0,89%