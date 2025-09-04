Voltalia : confirmation des objectifs annuels de production et plan Spring

(AOF) - Voltalia a essuyé au premier semestre une perte nette part du groupe de 39,7 millions d’euros par rapport à une perte de 15,7 millions d’euros au premier semestre 2024. Le spécialiste des énergies renouvelables a mis en cause notamment des cessions de projets moins importantes qu’en 2024 et des éléments non récurrents liés à l’arrêt de l’activité Fourniture d’équipements. L'Ebitda a reculé de 4% à 78,3 millions d’euros.

Le groupe affiche une marge d'EBITDA de 30%, contre 34% au premier semestre 2024. " La baisse de la marge consolidée s'explique principalement par une surpondération des services comparé à l'année dernière, les services ayant une marge intrinsèque plus faible que celle de la vente d'énergie, et un effet de base défavorable lié aux ventes de projets en développement réalisées l'an dernier. " a expliqué la société.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 8% à 257 millions d'euros " porté par la forte croissance de 50% des Services ".

Objectifs opérationnels réaffirmés

Le groupe a confirmé ses objectifs opérationnels pour 2025. Il vise une capacité en exploitation et en construction d'environ 3,6 gigawatts (+10% par rapport à 2024) dont environ 3 gigawatts en exploitation (+20%) avec une majorité des mises en service à la fin 2025. La production est prévue à environ 5,2 térawattheures, en progression de 10%.

L'Ebitda 2025 est attendu entre 200 et 220 millions d'euros comparé à 215 millions d'euros en 2024. Il est toujours impacté par l'écrêtement de la production imposé par l'opérateur du réseau brésilien et le taux de change euro-real. Voltalia anticipe une perte nette part du groupe au deuxième semestre supérieure par rapport à celle du premier semestre 2025.

En parallèle à ses résultats, Voltalia a présenté les principales conclusions du plan de transformation pour une croissance durable et rentable : Spring.

La société affiche pour ambition d'autofinancer sa croissance future avec pour objectif d'ajouter 300 à 400 MW par an grâce à la génération de trésorerie interne. Elle prévoit une amélioration des marges d'Ebitda dans les ventes d'énergie pour atteindre une fourchette de 70% à 72 % et dans les activités de services pour atteindre une fourchette de 9% à 11 % d'ici 2030.

Voltalia souhaite par ailleurs renforcer le ratio dette sur Ebitda, pour atteindre un ratio compris entre 7,5 et 8 d'ici 2030). Elle compte optimiser sa dette afin de renforcer le bilan et prévoit un résultat net positif à partir de 2026.

Points clés

- Producteur d’énergie indépendant et prestataire de services sur l’ensemble de la chaîne de valeur des renouvelables, créé en 2005 ;

- Chiffre d’affaires de 469 M€, réparti entre les ventes d’énergie (éolien, solaire, hydro, biomasse et stockage) pour 52 % et les services ;

- Capacités de 2,6 GW en exploitation et construction et 4,4 GW d’actifs sous gestion, pour le groupe ou pour compte de tiers, avec une puissance installée de 44 % en solaire, 51 % en éolien et 5 % en biomasse, à 69 % en Amérique latine et 25 % en Europe ;

- Modèle d’affaires intégré pour une chaîne de valeur complète (développement de projets renouvelables, ingénierie et construction, exploitation et maintenance), dupliqué en 2 métiers – producteur d’énergie renouvelable et prestataire de services et économe en capitaux par recours aux « Corporate PPA », contrats d’électricité reliant l’entreprise au producteur d’électricité ;

- Capital contrôlé à 71,3 % par la famille Mulliez, Laurence Mulliez présidant le conseil de 7 administrateurs et Robert Klein étant directeur général ;

- Bilan maîtrisé après l’augmentation de capital de novembre 2022, avec 1,34 M€ de capitaux propres et 384 M€ de trésorerie face à une dette financière de 1,31 Md€.

Enjeux

- Stratégie 2027 de croissance supérieure au marché :

- diversification : plus de solaire au sol et en toiture, de services, de stockage et expansion forte hors du Brésil,

- limitation des dépenses en capital par croissance de activités de services et par recours aux « Corporate PPA », contrats d’électricité reliant l’entreprise au producteur d’électricité,

- sélectivité des projets, réalisés en propre ou avec des partenaires stratégiques ;

- capacité exploitée et en construction détenue en propre de + 5 GW et capacité exploitée pour compte de tiers supérieure à 8 GW

- résultat brut d’exploitation d’environ 475 M€ ;

- Stratégie d’innovation au service de la stratégie environnementale :

- réduction de l’impact environnemental : après 564 kt de COé évités en 2022, objectif de + 4 Mt de CO2 évités en 2027,

- préservation de la biodiversité par étude d’impact avant construction,

- emprunts alignés sur des critères ISG ;

- Rapidité de la montée en puissance de Helexia, spécialiste des programmes d’efficacité et d’optimisation énergétique sur sites -148 MW installés, 449 MW en portefeuille

- Après 1 128 MW de nouveaux contrats remportés en 2022, 2,7 GW en exploitation et près de 1 GW en construction à fin juin ;

- Visibilité de l’activité avec des contrats de vente d’une durée moyenne de 16,5 ans, 78 % des revenus futurs étant indexés sur l’inflation.

Défis

- Sensibilité du métier à la météo (vents et ensoleillement), d’où un creusement des pertes en 2022, également affectées par des cessions de centrales ;

- Après la cession, associée à un contrat de développement, au brésilien Newave Energia d’une centrale solaire au brésilien Newave Energia, attente d’autres cessions assorties de contrats de services, reflétant l’option stratégique de positionnement comme développeur ;

- Poursuite des gains de contrats « Corporate PPA ».