Volkswagen s'enfonce dans le rouge en raison de droits de douane américains de 5,8 milliards de dollars et des difficultés de Porsche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les tarifs pourraient atteindre 5 milliards d'euros en 2025

Perte d'exploitation de 1,3 milliard d'euros au troisième trimestre

Les actions ont baissé de 1 %

Une correction de trajectoire coûteuse dans la filiale Porsche P911_p.DE a porté un coup sévère à Volkswagen au troisième trimestre, entraînant une perte d'exploitation de 1,3 milliard d'euros (1,5 milliard de dollars) et empilant des milliards de coûts supplémentaires en plus de la pression exercée par les droits de douane américains.

Volkswagen a enregistré des charges de 4,7 milliards d'euros en raison du revirement de stratégie de Porsche sur les véhicules électriques au cours des neuf premiers mois, tandis que les droits de douane américains et la baisse des ventes qui en découle devraient coûter au plus grand constructeur automobile européen jusqu'à 5 milliards d'euros cette année, a déclaré l'entreprise jeudi.

L'impact des tarifs douaniers accroît la pression sur le patron de Volkswagen VOWG_p.DE Oliver Blume, qui cédera le rôle de directeur général de la division Porsche en difficulté au début de l'année prochaine, après avoir déjà averti le mois dernier d'un impact de plusieurs milliards d'euros. L'ancien patron de McLaren, Michael Leiters, prendra la direction de Porsche.

Le directeur financier de Volkswagen, Arno Antlitz, a déclaré qu'au moins 4 milliards d'euros des coûts tarifaires étaient directs, le reste étant lié à la perte de marges due aux contre-mesures.

LES DIFFICULTÉS LIÉES AUX DROITS DE DOUANE VONT PERDURER

"Ces effets persisteront, et c'est pourquoi nous devons appliquer rigoureusement les programmes de performance en place, faire avancer les mesures d'efficacité et développer de nouvelles approches", a déclaré Antlitz.

Les actions de la société étaient en baisse de 1% à 0915 GMT.

Antlitz a parlé d'un "tableau mitigé" depuis le début de l'année, soulignant la forte demande pour les voitures électriques de Volkswagen en Europe et les progrès de la restructuration, mais la pression sur les marges due au passage à l'électrique.

La perte d'exploitation de Volkswagen au troisième trimestre est en baisse par rapport au bénéfice d'exploitation de 2,8 milliards d'euros enregistré par le groupe un an plus tôt, mais elle est moins importante que la perte de 1,7 milliard d'euros prévue par les analystes dans le cadre d'un sondage réalisé par Visible Alpha.

Porsche, détenue à 75,4 % par Volkswagen, a également plongé dans le rouge au troisième trimestre, car elle a retardé le lancement de ses véhicules électriques pour tenter de reconquérir les consommateurs avec des véhicules hybrides et des moteurs à combustion.

La décision de Blume d'abandonner son poste de directeur général de Porsche est intervenue après que les investisseurs ont de plus en plus remis en question sa capacité à diriger simultanément les deux entreprises à un moment où elles sont confrontées à des défis majeurs.

Volkswagen a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année jeudi, mais a déclaré qu'elles étaient basées sur l'hypothèse d'un approvisionnement adéquat en puces, ce qui laisse entrevoir le prochain front de bataille du constructeur automobile, alors que l'impasse commerciale concernant le fabricant de puces néerlandais Nexperia menace la production d'arrêts de travail dans l'industrie automobile.

(1 dollar = 0,8575 euro)