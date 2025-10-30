 Aller au contenu principal
Volkswagen recule en dépit d'une perte opérationnelle trimestrielle attendue
information fournie par AOF 30/10/2025 à 16:47

(AOF) - Volkswagen (-1,83%, à 90,32 euros) devrait mettre fin à une série de quatre progressions consécutives après la présentation de ses résultats trimestriels. Sur la période de juillet à septembre, le géant allemand a vu son chiffre d’affaires augmenter de 2,3%, à 80,305 milliards d’euros, tandis que la perte opérationnelle s’est élevée à 1,299 milliard d’euros, loin du bénéfice de 2,833 milliards d’euros enregistré un an plus tôt.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus n'ont progressé que de 0,6%, à 238,669 milliards d'euros, et le bénéfice opérationnel a chuté de 57,8% à 5,408 milliards d'euros.

Oddo BHF relève que le troisième trimestre a été affecté, comme prévu, par des éléments exceptionnels, mais que la performance sous-jacente est néanmoins meilleure qu'anticipé. Le mois dernier, Volkswagen avait annoncé que l'avertissement sur résultats lancé par Porsche, dont il détient 75,4%, aurait un impact négatif d'environ 5,1 milliards d'euros sur son résultat d'exploitation.

Les analystes d'Oddo BHF ont apprécié le flux de trésorerie net de l'automobile qui a atteint 3,147 milliards d'euros, bien au-dessus des prévisions (environ 1,1 milliard d'euros).

Volkswagen confirme ses objectifs

Le constructeur automobile multi-marques a confirmé ses objectifs financiers annuels, ajustés à la baisse le mois dernier. Le chiffre d'affaires 2025 devrait être proche de celui de l'an dernier (324,656 milliards d'euros) et la marge opérationnelle devrait se situer entre 2 et 3%. Elle se comparer à un consensus de 2,8%, et à un précédent objectif de 4 à 5%. Quant au flux de trésorerie disponible du secteur automobile, il devrait être nul, alors que les analystes tablent sur -66 millions d'euros, selon Oddo BHF.

Oddo BHF a décidé de rester prudent sur Volkswagen, avec une recommandation Neutre et une cible de cours de 85 euros. Les analystes estiment que le groupe est confronté à de nombreux défis : la situation des marques premium et de luxe, l'espoir d'une reprise du marché en Chine, le positionnement technologique et la gouvernance. Dans le secteur, ils préfèrent des titres comme Renault ou Ferrari.

Les analystes de Jefferies sont un petit peu plus ambitieux et ont confirmé leur recommandation à Acheter avec une cible de 125 euros.

