Volkswagen: partenariat avec Derichebourg pour du recyclage information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 16:15









(CercleFinance.com) - Derichebourg Environnement annonce avoir signé un accord de partenariat avec Volkswagen Group France, agréé en tant que système individuel pour la gestion des véhicules hors d'usage (VHU) depuis juin 2024, pour recycler des VHU.



Après la contractualisation avec plus de 500 centres VHU à fin mai 2025, cet accord permet au constructeur automobile de contractualiser avec 105 centres VHU de Derichebourg, qui intégreront ainsi son système individuel en cours de création.



Les centres VHU agréés de Derichebourg Environnement seront en mesure d'accompagner Volkswagen Group France dans l'atteinte des objectifs réglementaires de production de pièces issues de l'économie circulaire (PIEC) d'ici à 2028.



L'accord permettra aussi à Volkswagen Group France de s'appuyer sur le premier producteur français de matériaux recyclés pour différentes études à mener, et d'ouvrir des discussions pour la fourniture de métaux et plastiques recyclés aux usines du groupe allemand.





