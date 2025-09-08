 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Volkswagen : les droits de douanes américains ont déjà coûté plusieurs milliards d'euros cette année
information fournie par AOF 08/09/2025 à 10:36

(AOF) - Selon Reuters, qui cite Oliver Blume, le président du directoire de Volkswagen, les droits de douane américains ont coûté plusieurs milliards d’euros au plus grand constructeur automobile européen cette année. Toujours selon l’agence de presse, le groupe allemand mène des discussions avec les autorités des États-Unis au sujet d’allègements fiscaux pour les investissements prévus. Le géant de l’automobile envisage notamment la création d’une usine de production sur le sol américain pour sa marque Audi.

Oliver Blume, qui est également président du directoire de Porsche, estime que cette marque était affectée à la fois pas les droits de douane aux États-Unis et par le ralentissement observé en Chine, qui sont ses deux principaux marchés.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

PORSCHE AG
43,790 EUR XETRA -0,61%
VOLKSWAGEN VZ
100,750 EUR XETRA +0,83%
