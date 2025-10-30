 Aller au contenu principal
CAC 40
8 157,42
-0,53%
Volkswagen: les droits de douane américains sont là pour durer, selon le directeur financier
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 10:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les droits de douane américains élevés sont là pour rester, a déclaré jeudi le directeur financier de Volkswagen aux investisseurs, après que le constructeur automobile allemand a estimé l'impact de la guerre commerciale du président Donald Trump jusqu'à 5 milliards d'euros (5,83 milliards de dollars) cette année.

"Nous nous attendons à ce que les tarifs douaniers restent en place", a déclaré le directeur financier Arno Antlitz après que Volkswagen a annoncé une perte au troisième trimestre .

Sur les 5 milliards d'euros, au moins 4 milliards d'euros devraient résulter directement des paiements, le reste étant lié à la baisse des marges causée par les contre-mesures, a ajouté Antlitz.

(1 dollar = 0,8575 euro)

Dividendes

Valeurs associées

PORSCHE AG
47,490 EUR XETRA -1,31%
VOLKSWAGEN
92,100 EUR XETRA -1,23%
