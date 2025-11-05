Volkswagen : la pénurie de puces Nexperia n'a pour l'instant aucune incidence sur la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Volkswagen VOWG.DE a déclaré mercredi qu'une pénurie d'approvisionnement chez le fabricant néerlandais de semi-conducteurs Nexperia n'avait jusqu'à présent pas perturbé la production dans ses usines allemandes, mais qu'il continuerait à explorer les options d'approvisionnement auprès de différents contractants dans sa chaîne d'approvisionnement.