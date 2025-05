Volkswagen: la gamme Multivan s'élargit information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 15:08









(CercleFinance.com) - Volkswagen Véhicules Utilitaires annonce que la gamme Multivan s'élargit avec une version huit places du Combi, disponible dès le 27 mai dans plusieurs pays européens, dont la France.



Ce modèle, basé sur la version longue (5 173 mm), offre deux rangées arrière de trois sièges amovibles, assurant modularité et confort.



La configuration huit places, proposée sur toutes les finitions, est disponible avec le moteur TDI 150 ch, en traction avant et boîte DSG à 7 rapports.



Les finitions ' Life ' et ' Style ' incluent des équipements haut de gamme, comme des accoudoirs et des sièges avec ceinture intégrée. Même avec huit passagers, le volume de coffre atteint 763 litres, renforçant la polyvalence du modèle pour les usages privés ou professionnels.





