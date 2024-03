Volkswagen: hausse du bénéfice net en 2023, prudence pour 2024

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le constructeur automobile allemand Volkswagen a fait état mercredi d'un bénéfice net en hausse en 2023, grâce à un rebond des ventes de voitures, et s'est dit prudent pour l'année en cours.

Le bénéfice net de 17,9 milliards d'euros en 2023, en hausse de 13,1% sur un an, dépasse les prévisions des analystes interrogés par Factset, qui tablaient sur 15,7 milliards d'euros.

Ses ventes ont grimpé de 15,5% à 322,3 milliards d'euros, tirées par la hausse de 12% des livraisons de véhicules en 2023, comme annoncé dans un communiqué préliminaire début mars.

C'est la première hausse des livraisons du groupe aux dix marques, après trois années consécutives de baisse notamment liée aux pénuries de composants qui ont bouleversé les chaînes de production de l'industrie automobile dans la foulée de la pandémie.

Le résultat opérationnel s'affiche lui en hausse de seulement 2% sur un an, à 22,6 milliards, plombé par des effets négatifs de couvertures sur les matières premières à hauteur de 3,2 milliards d'euros.

Il ressort une marge opérationnelle de 7% sur ses ventes, contre 7,9% en 2022.

Ses activités de logiciel avec sa filiale Cariad et de fabrication de batteries, avec PowerCo, ne sont pas encore rentables en raison des "investissements initiaux importants" que réalise le groupe, indique le communiqué.

En 2024, Volkswagen prévoit une augmentation moins forte de ses livraisons de véhicules, de seulement 3%, en raison de l'intensification de la compétition internationale, des freins sur la chaîne d'approvisionnement qui pourraient peser sur la production, selon son rapport annuel.

Ces freins pourraient être "exacerbés par les conséquences du conflit Russie-Ukraine et les confrontations au Moyen-Orient", menant à une augmentation du prix des matériaux et à un déclin de la disponibilité de l'énergie", ajoute le rapport.

De façon plus floue, le groupe craint "une baisse de la demande, éventuellement exacerbée par les articles dans les médias ou une communication insuffisante".

Le chiffre d'affaires doit lui progresser "jusqu'à 5%" et la marge opérationnelle se situer entre 7 et 7,5%, alors que l'accent sera mis sur "le démarrage de nouveaux véhicules" et la "réduction des coûts", selon Arno Antlitz, directeur financier du groupe.

Volkswagen a lancé l'an dernier un plan de transformation destiné à réaliser 10 milliards d'économies et une marge opérationnelle entre 9 et 11% d'ici 2030.

Le groupe prévoit notamment la suppression d'effectifs hors production pour réduire les coûts.