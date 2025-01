Volkswagen: fusionne Elli et LOGPAY Transport Services information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 12:44









(CercleFinance.com) - Volkswagen Group annonce fusionner LOGPAY Transport Services GmbH (filiale de Volkswagen Financial Services AG) et les segments des services de mobilité de Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) afin de renforcer ses services de recharge électrique et de ravitaillement en carburant.



Cette fusion stratégique permettra de proposer un ensemble cohérent de services de mobilité et une gamme étendue de solutions pour les accompagner particuliers et entreprises dans leur transition vers l'électromobilité.



Elli Mobility GmbH, la filiale née de cette fusion détenue à 100 % par Volkswagen Group Charging GmbH (Elli), devrait commencer à opérer à partir de mars 2025.





