Volkswagen: fusion des cartes carburant et de la recharge information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 14:26









(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen a annoncé mercredi qu'il allait regrouper ses activités dans les cartes carburant et les services de recharge au sein de la même entité afin de renforcer son positionnement sur le secteur de la mobilité en Europe.



Dans un communiqué, le géant automobile allemand explique que la fusion de Logpay Transport Services et des filiales de mobilité de Volkswagen Group Charging doit lui permettre de générer des synergies, de réduire les doublons d'activité et d'unifier ses offres.



La nouvelle société, baptisée 'Elli Mobility', devrait démarrer ses opérations au mois de mars.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 92,94 EUR XETRA +1,15%