Volatilité accrue des marchés financiers

Les marchés d'actions regagnent du terrain, baisse des rendements obligataires, publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Plusieurs rapports macroéconomiques ont contribué à accroître la volatilité des marchés financiers. Les signaux plus faibles que prévu provenant du marché du travail américain et des indicateurs avancés ont fait baisser les rendements des obligations d'État et les performances des marchés des obligations d'entreprises se sont affaiblies.

Le marché des actions mondiales reste hésitant compte tenu de l'incertitude croissante des perspectives de l'économie américaine. Le dollar américain s'est déprécié et l'or s'est apprécié. Dans la zone euro, l'activité économique semble plus résiliente que les estimations initiales.

Cependant, la zone euro pourrait devoir faire face à des vents contraires, l'impact du resserrement monétaire passé n'ayant pas encore touché l'économie et la diminution du soutien fiscal & les conséquences d'une récession probable aux États-Unis devant limiter la croissance à l'avenir. La baisse des prix de l'énergie et la réouverture de l'économie chinoise pourraient contrebalancer ces phénomènes, même de façon partielle.

