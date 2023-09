Voitures électriques chinoises: l'enquête de Bruxelles visera aussi les constructeurs européens

(AOF) - Tesla et les constructeurs automobiles européens qui exportent de la Chine vers l'UE feront partie de l'enquête de Bruxelles visant à déterminer si le secteur chinois des véhicules électriques reçoit des subventions injustes. C’est ce qu’a rapporté le « Financial Times » ce mardi, citant le Commissaire européen chargé du Commerce, Valdis Dombrovskis. Le focus de l’enquête « ne se limite pas aux véhicules électriques de marque chinoise », mais « peut également concerner les véhicules d'autres producteurs s'ils reçoivent des subventions à la production", a-t-il déclaré.

